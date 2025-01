Sans les associations, les petites communes rurales se passeraient bien souvent d’animations et de fêtes. Trois témoins bénévoles de Quimerc’h et Lopérec nous racontent leur expérience de bénévolat actif, leur organisation, leur implication et les satisfactions qui y sont liées.

À Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, c’est Quimerc’h animation qui assure l’essentiel des rendez-vous festifs du bourg de Quimerc’h, la partie la plus rurale de la commune. Anthony Taoc en est le jeune président et bien qu’il soit agriculteur en activité il tient à trouver du temps pour cette association. et il prend plaisir à coordonner les gens, à les écouter, à déceler leurs capacités, à s’appuyer dessus...bref à travailler en équipe.

Alain Queffelec aime la vie associative puisqu’il s’y consacre depuis 60 ans. Il agit notamment au sein de Vivre à Lopérec ; cette association a plus d’une vingtaine d’années et organise en particulier la Fête nationale du village, événement qui se décline dans toute la France mais seulement à Lopérec en ce qui concerne le Finistère. L’événement est l’occasion de fédérer toutes les autres associations de la commune et jusqu’au lycée agricole du Nivot, établissement scolaire majeur Lopérec (et dont Anthony Taoc est vice-président) qui prête aussi des équipements.

Rôle social, développement du territoire...

Fred Cevaer (également adhérent de la radio) a toujours participé à la vie associative, c’est dans sa culture, sa tradition familiale ; il est adhérent de Quimerc’h animation depuis 7 ans, attiré au départ par le dynamisme de l’association qui est aussi très jeune, une particularité locale qui la distingue. Quimerc’h animation regroupe aussi bien des femmes que des hommes, des jeunes que des personnes retraitées… Le comité organise 5 événements par an dont les fameuses fêtes de la Pentecôte (défilé de chars, fête foraine, repas…) et la fête champêtre du Vieux bourg (messe, battage à l’ancienne, jeux bretons, repas). Concours de belote, concours de pétanque complètent lle programme.

Là encore, d’autres associations s’agrègent aux événements comme l’Association des parents d’élèves de Quimerc’h. Le rôle social et l’utilité publique de Quimerc’h animation prend tout son sens.

… Goût de la fête et ambiance familiale

Le goût de la fête est aussi une motivation pour les bénévoles et en effet sans les associations ces fêtes n’existeraient tout simplement pas. Pour certaines personnes, les fêtes et animations de village sont parfois les seules sorties et les seuls divertissements. Au fil des années, de véritables liens se tissent au sein des associations et comités qui deviennent comme des secondes familles.

Pour les bénévoles, l’activité associative est aussi l’occasion de s’accomplir, de développer toutes sortes de compétences (animation de réunion, organisation…) à condition de ne pas se laisser étouffer. Anthony Taoc prend bien garde à ne pas culpabiliser quand il est absent à une réunion ou autre : « nul n’est indispensable, y compris dans une association ». If faut savoir lâcher, notamment les responsabilités voire le pouvoir. Diriger une association n’est pas diriger une entreprise. L’association doit rester un espace de démocratie et la présidence doit savoir déléguer.