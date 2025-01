Inès Léraud, journaliste indépendante et le dessinateur Pierre Van Hove publient Champs de Bataille, l’histoire enfouie du remembrement aux éditions Delcourt. Une revue dessinée dédiée à l’histoire du remembrement agricole, en Bretagne notamment. On y découvre que ce qui était présenté comme un progrès a suscité bien des oppositions et des luttes.

Champs de Bataille, l’histoire enfouie du remembrement, Inès Léraud et Pierre Van Hove, Delcourt

La journaliste indépendante Inès Léraud et le dessinateur Pierre Van Hove publient en cette fin 2024 leur bande dessinée aux éditions Delcourt. Une revue dessinée dédiée à l’histoire du remembrement agricole. C’est une enquête de terrain menée principalement en Bretagne pendant plusieurs années, mise en récit et en dessin, fondée sur des témoignages oraux, des archives et des articles de presse. Inès Léraud a également fait appel à un conseiller historique, Léandre Mandard, doctorant qui réalise sa thèse sur le remembrement en Bretagne.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’état impose un nouveau dessin des terres agricoles, les petites parcelles éclatées sont regroupées pour en former de plus grandes. C’est une adaptation de la terre aux tracteurs où les haies et talus n’ont plus leur place. Vendue par les dirigeants politiques, technocrates et médias comme un progrès, cette politique de transformation n’a pas été sans résistances et oppositions. C’est une histoire enfouie, de dépossession et de luttes qui est mise en lumière par cette enquête.