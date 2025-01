Bazar Musical à Crozon le 22 septembre 2024

Le dimanche 22 septembre 2024, de 10h à 18h, la Maison du Temps Libre de Crozon accueillera une journée dédiée à la musique : le Bazar Musical organisé par l'association BZK.

Au programme :

Une foire aux disques où les collectionneurs et amateurs de vinyles pourront échanger ou acheter des perles rares.

Une brocante musicale, idéale pour trouver des instruments de seconde main et autres objets liés à l'univers musical.

Des animations tout au long de la journée, pour petits et grands, dans une ambiance festive et conviviale.

Il y aura également un espace de restauration sur place.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'association BZK par email : bzkmusicalbazar@hotmail.com

Et pour en savoir plus sur les coulisses de cet événement, Yann le Lay, membre actif de l'association BZK, nous en dit plus sur les tenants et aboutissants de cette journée.