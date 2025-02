Dans cette émission, on s'accoude non pas sur le zinc, mais au Bastingage, du nom du duo qui nous livre ses Confidences, et elles sont salées !

Le vendredi 21 février 2025, nous renonçons au zinc pour nous accouder au "Bastingage" du Navire "Transistoc'h". Ce parapet autour du pont supérieur d'un navire a donné son nom à un duo finistérien de la chanson. Les deux compères Sebaa et Sancho en ont donc accueilli deux autres, guitares en bandoulière, faux-sauniers déclarés (contrebandiers du sel) et Bretons d'exception : Dan Grall et Philippe Guillonvarc'h...

Ils sont venus nous présenter leur album "Confidences" et sont prêts à vendre chèrement leur “Sel ”en chansons et en musique.

Confidences pour confidences, allez y voir, écoutez et partager... c'est du bon !