Bastard, des histoires leur échoPublié le 23/11/2025
A la fin du mois de septembre 2025, le rappeur et comédien breton Christophe Le Menn, alias Krismenn - et l'équipe du Teatr Piba étaient en résidence au Terrain Blanc à Penhars afin de donner jour au spectacle Bastard. Je me suis glissée dans la salle de spectacle pour capter des moments de cette création collective, sensible et singulière.
Bastard a pris son temps et des détours à travers époques et pays pour se tisser.
S'il l'on tend l'oreille, on en trouve les prémices quatre ans auparavant, dans le cours de discussions entre Krismenn et des personnes âgées habitant l'EPHAD de Tréguier. Durant ce séjour étiré sur trois années, Krismenn imaginait poursuivre sa collecte de chansons traditionnelles bretonnes. Ses premières amours
Mais non
Pas de chansons
Pas de chansons mais des histoires des récits de vies d'autres vies, qui dansent et naviguent, certaines bancales aussi, à trous des vies bastardes d'enfants illégitimes, de filles-mères et de pères inconnus
Des histoires par éclats sonnants, vibrant la parois de cloches, formant échos
Bastard se trame depuis longtemps sans doute, par delà l'écriture, avant la naissance et après
Dans l'enfance même les silences
Dans le désir d'apprendre le breton auprès des vieux et par les chansons
Elle se coule dans la gwerz, le kan ha diskan le rap le human beat box
Une voix et d'autres dedans, bâtissent entre elles des ponts
Dans Bastard les voix les histoires sont mêlées
Les langues aussi, français breton langue des signes - plus loin jusqu'au froid glacial de l'Arctique, anglais, norvégien, kvène
Toutes se croisent et s'éclairent
Creusent le secret des générations passées
Chantent son poids
L'allège
Tirent et nouent les fils d'une vie
Peuplée
Bastard, des histoires leur écho est un documentaire de Marine Chanourdie. Son écoute au casque est recommandée.
Un grand merci à Christophe Le Menn, à Maelchen Laviec Thomas Cloarec et Katell Le Joncour de Teatr Piba ainsi qu'à toute l'équipe de Bastard. Merci aussi à Aurélia Abramovici (directrice de la communication et des relations avec les publics au Théâtre de Cornouaille).
Vous trouverez ci-dessus deux liens:
L'un, vers une version longue du documentaire (55min), faisant davantage place au moments de répétitions, aux échanges entre membres de l'équipe de Bastard et aux temps d'interviews.
L'autre, vers l'interview complète de Maelc'hen Laviec qui propose une adaptation du spectacle en langue des signes françaises. Dans cette interview, Maelc'hen revient sur son parcours et son travail d'interprète en LSF, explique le fonctionnement de la langue des signes française et évoque sa collaboration artistique au projet Bastard.
La première de Bastard a eu lieu le 4 novembre au terrain Blanc à Penhars. Le spectacle est actuellement en tournée. Les représentations sont proposées, selon les programmations en français, breton et adaptés la langue des signes française.
Plus d'infos sur cette création et les dates de représentations : https://www.teatrpiba.bzh/project/bastard-2025/
Equipe artistique de Bastard
Direction artistique – Thomas Cloarec
Écriture – Christophe Le Menn
Création musicale – Tom Leclerc et Christophe Le Menn
Interprétation – Christophe Le Menn
Scénographie – Nadège Renard
Collaboration artistique, création sonore, régie son – Gwénolé Peaudecerf
Régie générale – Gaidig Bleinhant
Création lumière – Stéphane Le Bel
Adaptation en langue bretonne – Gwenola Coïc et Christophe Le Menn
Adaptation en langue des signes française (LSF) – Maelc’hen Laviec
Collaboration artistique, conception – Paul Bridier / ONIRI
Collaboration artistique, regard extérieur écriture – Milène Tournier
Accompagnement à la dramaturgie – Mai Lincoln
Administration de production – Marie Guétière
Diffusion et communication – Marie Lebarbier et Katell Le Joncour
Crédits photos : Sébastien Durand