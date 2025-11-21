A la fin du mois de septembre 2025, le rappeur et comédien breton Christophe Le Menn, alias Krismenn - et l'équipe du Teatr Piba étaient en résidence au Terrain Blanc à Penhars afin de donner jour au spectacle Bastard. Je me suis glissée dans la salle de spectacle pour capter des moments de cette création collective, sensible et singulière.

Bastard a pris son temps et des détours à travers époques et pays pour se tisser.

S'il l'on tend l'oreille, on en trouve les prémices quatre ans auparavant, dans le cours de discussions entre Krismenn et des personnes âgées habitant l'EPHAD de Tréguier. Durant ce séjour étiré sur trois années, Krismenn imaginait poursuivre sa collecte de chansons traditionnelles bretonnes. Ses premières amours

Mais non

Pas de chansons

Pas de chansons mais des histoires des récits de vies d'autres vies, qui dansent et naviguent, certaines bancales aussi, à trous des vies bastardes d'enfants illégitimes, de filles-mères et de pères inconnus

Des histoires par éclats sonnants, vibrant la parois de cloches, formant échos

Bastard se trame depuis longtemps sans doute, par delà l'écriture, avant la naissance et après

Dans l'enfance même les silences

Dans le désir d'apprendre le breton auprès des vieux et par les chansons

Elle se coule dans la gwerz, le kan ha diskan le rap le human beat box

Une voix et d'autres dedans, bâtissent entre elles des ponts

Dans Bastard les voix les histoires sont mêlées

Les langues aussi, français breton langue des signes - plus loin jusqu'au froid glacial de l'Arctique, anglais, norvégien, kvène

Toutes se croisent et s'éclairent

Creusent le secret des générations passées

Chantent son poids

L'allège

Tirent et nouent les fils d'une vie

Peuplée

Bastard, des histoires leur écho est un documentaire de Marine Chanourdie. Son écoute au casque est recommandée.

Un grand merci à Christophe Le Menn, à Maelchen Laviec Thomas Cloarec et Katell Le Joncour de Teatr Piba ainsi qu'à toute l'équipe de Bastard. Merci aussi à Aurélia Abramovici (directrice de la communication et des relations avec les publics au Théâtre de Cornouaille).

Vous trouverez ci-dessus deux liens:

L'un, vers une version longue du documentaire (55min), faisant davantage place au moments de répétitions, aux échanges entre membres de l'équipe de Bastard et aux temps d'interviews.

L'autre, vers l'interview complète de Maelc'hen Laviec qui propose une adaptation du spectacle en langue des signes françaises. Dans cette interview, Maelc'hen revient sur son parcours et son travail d'interprète en LSF, explique le fonctionnement de la langue des signes française et évoque sa collaboration artistique au projet Bastard.

La première de Bastard a eu lieu le 4 novembre au terrain Blanc à Penhars. Le spectacle est actuellement en tournée. Les représentations sont proposées, selon les programmations en français, breton et adaptés la langue des signes française.

Plus d'infos sur cette création et les dates de représentations : https://www.teatrpiba.bzh/project/bastard-2025/

Equipe artistique de Bastard

Direction artistique – Thomas Cloarec

Écriture – Christophe Le Menn

Création musicale – Tom Leclerc et Christophe Le Menn

Interprétation – Christophe Le Menn

Scénographie – Nadège Renard

Collaboration artistique, création sonore, régie son – Gwénolé Peaudecerf

Régie générale – Gaidig Bleinhant

Création lumière – Stéphane Le Bel

Adaptation en langue bretonne – Gwenola Coïc et Christophe Le Menn

Adaptation en langue des signes française (LSF) – Maelc’hen Laviec

Collaboration artistique, conception – Paul Bridier / ONIRI

Collaboration artistique, regard extérieur écriture – Milène Tournier

Accompagnement à la dramaturgie – Mai Lincoln

Administration de production – Marie Guétière

Diffusion et communication – Marie Lebarbier et Katell Le Joncour

Crédits photos : Sébastien Durand



