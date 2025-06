Un air d'occitanie au Bistrot des copains avec Barrut

Un air d'Occitanie au Bistrot des copains. Dans cette émission, Titouan Billon présente à Sancho et Sebaa les actualités du groupe de polyphonies occitanes dont il fait partie : Barrut.

Le site internet de Barrut

Le vendredi 13 juin 2025, le Bistrot accueillait Titouan Billon (un vendredi 13 pour un heureux Billion) qui, avec Erwan Billion, Delphine Grellier, Olivier Grolleau, Samuel Grolleau, Audrey Hoyuelos Maud Séguier, Jordi Cantagrill fait partie du groupe Barrut, spécialisé dans les polyphonies occitanes.

Barrut diminutif de "Baroulaïrrre" une femme ou un homme, ou un groupe qui roule et déroule au treize coins du Monde, le bonheur de chanter et de communiquer en " Lango nostre" des thèmes universels : l'amour, la révolte et la fraternité !

Une heure d'amitiés où nous avons appris que Barrut s'était déjà produit au " Boudu !", que deux jeunes Bretonne "kan ha diskaient" en Occitan et que deux EP et deux albums (La part de l'orage et Traversas) propulsaient " Barrut' en France et à l'étranger.

Une rencontre riche portant haut les couleurs de toutes nos langues régionales. Nous n'hésitons pas à citer René Nelli :(La poésie occitane édition bilingue Seghers 1972) :

" Une langue ne se sauve que par le peuple, à condition qu'on la lui apprenne."

À partager sans modération.