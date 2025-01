L’Internet pas net de la jeunesse…

Dès ses premiers balbutiements, Internet a produit du contenu en direction des enfants, du nourrisson à l’ado, avec plus ou moins de bonheur et d’arrière-pensées discutables. Sites et logiciels à visée éducatives ou ludique fleurissent, évidemment de nombreuses dérives, financières, criminelles ou idéologiques voient le jour en parallèle. Pour se sortir d’un tel labyrinthe, la tâche de contrôle des parents étant compliquée aujourd’hui par le foisonnement des réseaux sociaux et des consoles de jeux connectées, un guide est indispensable.

Ce sera notre invité qui en, fera office, David-Julien Rahmil, journaliste spécialisé dans les territoires obscurs du numérique, qui livre dans son essai, L’Internet des enfants, paru aux éditions Divergences, une histoire très complète des relations entre enfance et Internet, mais également un panorama des pièges qui attendent la jeunesse sur la toile.

L’auteur

Après une dizaine d’années de piges pour des médias comme Neon, Science & Vie junior ou StreetPress, David-Julien Rahmil travaille pour la revue et le site web de L’ADN où il décrypte les cultures numériques et suit les tendances du secteur des médias. Ce livre est son premier.