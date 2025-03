Réel et Réalité nous mènent en bateau…

Noyés, étouffés, perdus, entre les récits que nous nous racontons, ceux qu’on essaie de nous faire avaler contre toutes les évidences, les discours ou les informations trafiquées véhiculées par les principaux médias et les réseaux sociaux, nous ne savons plus distinguer le réel de notre réalité, notre réalité de celle qui nous est imposée.

L’ère de la post-vérité, du mensonge d’État sans vergogne, du tripatouillage de nos pauvres cerveaux en surchauffe est advenue, le triomphe de George Orwell aussi. Aujourd’hui, le mensonge, c’est la vérité, la liberté d’expression, c’est la censure. L’Amérique de Trump et de son acolyte kétaminé n'est pas la seule, loin de là, l’humanité entière, ou presque, s’y est mise.

Entre les fakenews, les faits alternatifs et autres artifices, les réalités que nous nous créons et les autres auxquelles nous adhérons ou pas, bien malin ceux qui avancent en pleine conscience. Notre invitée, Carole Lipsyc, autrice de La Dérive du réel, démonte un à un les ressorts de toutes ces manipulations, nous en explique les mécanismes et nous livre quelques pistes afin de retrouver le sens du réel dans un monde de miroirs déformants.

LA DÉRIVE DU RÉEL – Carole Lipsyc – Éditions de l’aube – Collection Monde en Cours

Carole Lipsyc est épistémologue, entrepreneure en innovation sociale. Elle agit pour un design éthique des techniques, dans le domaine du numérique et celui des sciences financières et comptables.