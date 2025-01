Portugal : le dictateur vaincu par des fleurs !

Le 25 avril 1974 tombait la plus ancienne dictature d’Europe, celle d’António de Oliveira Salazar, qui gouverna le Portugal de 1933 à 1974. Bien moins tonitruant que les fascismes allemands, italiens ou espagnols, tout en étant violemment répressif envers sa population, le régime salazariste traversa une bonne partie de XXe siècle en équilibriste, soutenant Franco pendant la seconde guerre mondiale, tout en aidant les alliés, pratiquant une politique protectionniste et nationaliste, tout en participant à la création de grands organismes internationaux tels que l’OTAN ou l’OCDE. Né en 1932, ce régime tomba le 25 avril 1975 sous le double assaut d’une avalanche d’œillets rouges et d’une chanson diffusée à la radio, sans effusion de sang, une singularité qui méritait une émission.

Ce récit de la fin de règne des salazaristes, vous le retrouverez conté presque minute par minute, dans l’excellent ouvrage d’Yves Léonard qui nous accompagne dans ce numéro. Sous les œillets, la révolution, c’est l’histoire de la chute d’une dictature vieille de plus de soixante ans et du foisonnement d’idées qui s’en suivit.

SOUS LES ŒILLETS, LA RÉVOLUTION – Yves Léonard – Éditions Chandeigne

Docteur en histoire et diplômé de Sciences Po, Yves Léonard est spécialiste de l’histoire contemporaine du Portugal. Il enseigne depuis 1997 dans cette grande école. Il est chercheur au Centre d’Histoire de Sciences-Po. Chaque année, il participe à la rédaction du dossier sur le Portugal dans Les Pays d’Europe occidentale de la Documentation française, pour laquelle il est également chargé d’étude. Ancien boursier de l’Institut Camões et de la Fondation Gulbenkian, il a notamment publié Le Portugal, vingt ans après la Révolution des œillets, Salazarisme et fascisme, La lusophonie dans le monde. Il a également participé à de nombreux ouvrages collectifs sur l’histoire de l’expansion portugaise et sur le salazarisme.

Passionné de deux roues, il est l’auteur de travaux sur l’histoire du Tour de France cycliste, dont La République du Tour de France.