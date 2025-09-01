Hors-série : Sorcières, fantasmes et liberté au musée de Pont-Aven

Pour cette émission spéciale, nous vous emmenons au musée de Pont-Aven (Finistère). En plus de sa remarquable collection permanente, il propose depuis le 7 juin 2025 – et jusqu’au 16 novembre – une exposition exceptionnelle par la richesse des œuvres présentées et par son thème : Sorcières (1860-1920) : fantasmes, savoirs, liberté.

Vous avez donc largement le temps d’aller la découvrir : ce serait dommage de manquer une telle occasion.

Et pour un événement exceptionnel, il fallait une guide d’exception. Sophie Kervran, directrice et conservatrice du musée de Pont-Aven, a accepté de nous accompagner et de partager son regard sur ces figures de sorcières aux mœurs souvent nocturnes.

Bonne écoute… et bonne visite !

➡ Plus d’informations : museepontaven.fr