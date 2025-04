Y'a des limites quand tu milites !

Faut-il tout sacrifier au combat qui nous semble juste et essentiel ? Est-il préférable de rassembler le plus de militants possibles ou d’axer le recrutement sur les qualités des personnes ? Multiplier les actions ou cibler avec précision certains événements ? Comment ne pas perpétuer les travers de la société dans laquelle nous luttons, ne pas reproduire dans nos groupes la nocivité du néolibéralisme, du patriarcat, du colonialisme, du racisme et autres discriminations ?

Doit-on accepter de dilapider son énergie ou ne pas culpabiliser de prendre un peu de recul et de repos ? Toutes ces questions hantent de plus en plus les mouvements progressistes et les réponses, comme toujours, sont loin d’être évidentes, et peuvent être multiples.

Dans son dernier essai, MILITER À TOUT PRIX ?, paru aux éditions Hors d’atteinte, Sarah Durieux, notre invitée du jour, s’attaque, entre autres, à tous ces problèmes et nous donnent des éléments de réflexion souvent tirés de sa très riche expérience personnelle du militantisme.

Sarah Durieux est activiste et organisatrice. Elle a accompagné et coordonné des centaines de campagnes de mobilisation ces 15 dernières années, pour l’entrée de l’IVG dans la constitution, contre la Loi Travail, pour la Libération de Jacqueline Sauvage, pour la reconnaissance des personnes handicapées exterminées lors de la seconde guerre mondiale, en soutien au mouvement des Gilets jaunes ou contre les violences policières. Elle a lancé et dirigé la plateforme de mobilisation Change.org en France pendant 10 ans et a accompagné des millions de Françaises et de Français pour changer les lois ou tenir des multinationales responsables, des mouvements qui ont changé la conversation dans le pays. Elle a été sélectionnée par la Fondation Obama parmi 35 dirigeants européens à suivre.