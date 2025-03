Groupuscule fantôme et vrais attentats

Le terrorisme d’ultragauche des années 70/80 en France, à l’instar de toutes les activités humaines faisant les unes des grands médias, possède ses stars et ses petites mains. Tout le monde a entendu parler de Jean-Marc Rouillan, Joëlle Aubron ou Nathalie Ménigon du groupe Action directe.

Pourtant, d’autres acteurs de cette mouvance ont réussi à rester dans l’ombre pendant de nombreuses années, sans cesser une intense activité. Entre attaques de banques meurtrières et attentats spectaculaires, on ne peut pas dire qu’ils chômèrent. Ils ? Ce sont les membres de la branche lyonnaise d’Action directe, dirigée par un certain André Olivier, bien moins connu que Jean-Marc Rouillan..

Notre invité, Richard Schittly, nous fait vivre dans son livre, Les Oubliés d’Action directe, paru à La Manufacture de Livres, l’intégralité de l’épopée de ce groupe évoluant entre Lyon, Saint-Étienne et Paris durant de longues années. Son récit regorge de détails, il immerge totalement le lecteur tant dans l’enquête policière qu’au sein du groupe terroriste, un document indispensable à la compréhension de cette époque si particulière.

LES OUBLIÉS D’ACTION DIRECTE – Richard Schittly – La Manufacture de Livres

L’auteur

Reporter au service Justice faits-divers du quotidien Le Progrès de Lyon et correspondant du Monde à Lyon, Richard Schittly est un familier des bureaux des policiers et hommes de lois lyonnais.