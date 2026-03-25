Attaques à mots armés

Drones, bombes, missiles et munitions de tous calibres, menaces concrètes, létales, sillonnent aujourd’hui la planète. Les divers journaux et plateaux d’info en continu ne parlent que de ça, s’en enivrent, ravis de sujets aussi bénéfiques pour les audiences. Dans le même temps, il existe des projectiles plus insidieux, plus discrets, dont on parle peu, qui permettent tout autant de mener des batailles continuelles afin de s’assurer contrôle des populations et domination : les mots. Le langage en général, pour être plus précis, peut être une arme de déstructuration massive. Il est essentiel de reconnaître et d’analyser ces phénomènes pour éviter de s’y laisser prendre.

Pour nous aider à identifier les menaces réelles des dévoiements de la langue, notre invitée, Carole Lipsyc vient de publier QUAND DIRE, C’EST FAIRE LA GUERRE, aux éditions de l’aube, dans la collection Monde en cours. Un essai brillant qui détaille, décortique et nomme par le menu les différents usages pervers de la langue, les coups de force qu’elle subit, afin de faire triompher telle ou telle idéologie perverse, tel totalitarisme qui refuse de dire son nom. À notre époque de communication globale, il était plus que temps de disséquer comment politiques et médias manipulent notre langage, le blesse, le mutile dans des desseins souvent inavouables.

QUAND DIRE, C’EST FAIRE LA GUERRE – Carole Lipsyc – Éditions de l’aube – Collection Monde en cours

Carole Lipsyc est épistémologue, entrepreneure en innovation sociale. Elle agit pour un design éthique des techniques, dans le domaine du numérique et celui des sciences financières et comptables.