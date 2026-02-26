Eh oui, gare aux morilles, Brassens avait raison ! Certes, les champignons font de très jolies maisons pour les Schtroumpfs, mettent un brin de gaité dans les décors de Bamby, mais ils peuvent aussi être de redoutables semeurs de catastrophes écologiques, économiques, voire des tueurs de masse impitoyables.

Arbres, grenouilles, insectes, patates, humains, leurs potentielles victimes sont légion, sans compter qu’ils coûtent un pognon de dingue à nos économies ravagées. Dans la catégorie hécatombe, l’amanite phalloïde fait figures de petite joueuse face à nombre de ses cousins microscopiques. Ne noircissons toutefois pas le tableau à l’extrême, n’oublions pas les vies sauvées grâce aux antibiotiques, et les bienfaits des levures, indispensables à la fabrication du pain et de la bière, elle-même indispensable à la Bretagne, sans parler du LSD ou du psilocybe, joyeux compagnons de voyages de certains amateurs.

C’est à l’exploration de ce monde, en grande partie inconnu, et à des découvertes ahurissantes, que nous convie Audrey Dussutour, notre invitée, mycologue, directrice de recherche au CNRS, grande spécialiste des organismes unicellulaires, mais également des fourmis et du blob. Loin de l’exposé scientifique classique parfois rébarbatif, son dernier ouvrage de vulgarisation, écrit sous forme de thriller, LES CHAMPIGNONS DE L’APOCALYPSE, est aussi flippant qu’un Stephen King de compétition.

Bonne écoute !

LES CHAMPIGNONS DE L’APOCALYPSE – Audrey Dussutour – Éditions Grasset – Collection Terres et Sciences

L’ODYSSÉE DES FOURMIS – Audrey Dussutour & Antoine Wystrach – J’ai Lu

Audrey Dussutour, biologiste, myrmécologue et mycologue (fourmis et champignons), est directrice de recherche au CNRS. Récompensée par de prestigieux prix scientifiques, elle mène des recherches de pointe sur les organismes unicellulaires. Elle est également l’autrice de Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob (J’ai Lu). Antoine Wystrach est un des plus éminents myrmécologues du monde, il est également un expert du fonctionnement du cerveau et du comportement des insectes.