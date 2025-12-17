Montagne : Attention fragile !

L’hiver est là, bigorneaux et bulots vont pouvoir dormir tranquilles, au tour des marmottes et autres bouquetins de subir l’invasion touristique. Aux différentes stations d’altitude d’absorber vaille que vaille la multitude périodique qui envahissait hier encore les plages. Milieu fragile s’il en est, l’ensemble des massifs montagneux se dégradent rapidement, victimes des prédateurs-bétonneurs, de l’afflux de visiteurs et du dérèglement climatique. Entre autres.

Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s’imaginer, qu’un tas de neige artificielle, puisse autant la mettre en danger…

Vincent Lucchese, notre invité, journaliste pour Reporterre, va nous aider à y voir un peu plus clair. Le site d’information écologiste pour lequel il travaille et La Revue dessinée se sont associés pour publier une enquête exhaustive sur ce dossier. 21 rédactrices et rédacteurs, 11 dessinatrices et dessinateurs composent l’équipe qui a produit LE MAL DES MONTAGNES, un dossier d’enquêtes dessinés édifiantes

LE MAL DES MONTAGNES – Une coproduction La Revue Dessinée/Reporterre

Rédacteurs/trices

Laury-Anne Cholez, Vincent Lucchese, Amélie Quentel, Amanda Jacquel, Jeanne Cassard, Élodie Potente, Baptiste Bouthier, Raphaëlle Lavorel, Camille Belsoeur, Angela Bolis, Emmanuel Clévenot, Martin Delacoux, Mathilde Frénoix, Justine Guitton-Boussion, Pierre Isnard-Dupuy, Moran Kerinec, Floriane Louison, Lyse Mauvais, Louise Mohammedi, Sandy Plas, Virginie Sellier

Dessinateurs/trices

Cécile Guillard, Manon Mugnier, Valentine de Lussy, Lorena Canottiere, Jérémy Capanna, Nicolas Moog, Jean Cremers, Alice Chemama, Simon Lamouret, Vincent Sorel, Juliette Lagrange