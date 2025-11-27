L’Amérique éclatée…

La première puissance économique mondiale n’a peut-être jamais été divisée de manière aussi radicale depuis 1861 et la guerre de Sécession. Le divorce apparaît de plus en plus irréversible entre les franges progressistes des citoyens et les soutiens fanatiques d’un président-autocrate, écrasant au pas de charge tout ce qui peut ressembler à une opposition. Un gouffre sépare chaque jour davantage les Américains modérés des extrémistes MAGA, soutiens d’un Donald Trump, impérial, entouré par une cour de milliardaires à l’idéologie effrayante.

Les libertés démocratiques ne sont-elles plus qu’un souvenir dans un pays en passe d’être privé de tous ses contre-pouvoirs ? Vraie question à laquelle l’essai de notre invité, le journaliste canadien Frédéric Arnould, C’EST AUSSI ÇA, L’AMÉRIQUE (paru aux éditions Québec Amérique), apporte un certain nombre de réponses. Présentateur-reporter à la télévision et à Radio-Canada depuis 25 ans, il s’est rendu auprès des Américains et décrit leurs combats, leurs espoirs, leurs malheurs, leurs succès de citoyens d’aujourd’hui, à travers une longue série de rencontres, d’anecdotes et de portraits, explorant ainsi les failles béantes d’une démocratie en grand danger de mort, faute d’avoir su se réformer.

Journaliste, présentateur, vulgarisateur à la télévision et à Radio-Canada depuis plus de 25 ans, Frédéric Arnould a parcouru la planète pour y exercer son métier de reporter. Sa soif de découvrir et de partager l’a conduit de Guantanamo à l’Afghanistan en passant par l’Europe, le reste de l’Asie et les États-Unis. Sommelier accrédité, amoureux des plaisirs de la vie et des voyages, il est également auteur de la biographie du célèbre musicien Mégo.