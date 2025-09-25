À travers Brest...

Halte aux clichés, même si Barbara s’en rappelle, il ne pleut pas sans cesse sur Brest. En cumul annuel, selon les services de Météo-France, il y tombe moins d’eau qu’à Nice. Pourtant Barbara ne risque pas d’oublier, impossible d’évoquer la dernière ville avant l’Amérique sans que l’un ou l’une ne cite Prévert et son superbe poème.

Alors oui, il peut arriver quelques jours de crachin et de grisaille dans l’année, mais Brest, c’est avant tout un lieu à part en Bretagne, un port, riche d’une longue et tragique histoire de plusieurs siècles, une architecture particulière née de l’urgence de la reconstruction d’après-guerre, d’âpres luttes ouvrières, une vie sociale et culturelle foisonnante, et bien d’autres aspects méconnus que nous allons découvrir.

Pendant une dizaine de jours, les membres du collectif Othon, après avoir arpenté Arles et Valenciennes, ont parcouru les rues de la ville, interrogé son histoire et décortiqué certaines de ses spécificités, avant de livrer leurs observations dans un ouvrage sobrement intitulé À Brest, paru aux éditions Divergences. Gaëlle Bantegnie, membre du collectif, est avec nous aujourd’hui pour une exploration insolite et riche en enseignements de la cité du Ponant.

À BREST – Collectif Othon – Éditions Divergences

Formé à Nantes dans les années 2000, le COLLECTIF OTHON a réalisé des documentaires, dont certains consacrés à la ville comme laboratoire politique. Puis cet intérêt s’est cristallisé en livres : À Valenciennes (2020 – Au Diable Vauvert), À Arles (2023 – Divergences), et À Brest (2025 – Divergences).

Le Collectif Othon est composé de François Bégaudeau, Joy Sorman, Juliette Baillot, Gwenaël David, David Deneufgermain, Antoine Derouallière, Julien Ollivier, Cat Ouvrard, Bénédicte Thiébaut et Stéphanie Vincent, ainsi que Gaëlle Bantegnie, notre invitée pour cette émission.