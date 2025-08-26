En colonie (pénitentiaire) À Belle-Île-En-Mer…

La justice des mineurs, un sujet médiatique et politique récurrent, refleurit avec régularité au moindre fait divers impliquant des délinquants de moins de dix-huit ans. En général, les experts en tout rivalisent d’inventivité pour renforcer l’arsenal législatif, durcir les peines encourues, condamner la famille entière pour la faute d’un seul de ces membres, infliger des sanctions financières à ceux qui survivent déjà à peine. Pourtant, la justice des mineurs fut autrefois d’une terrible sévérité, sans pour autant démontrer plus d’efficacité, brisant des milliers de vies sans se soucier d’éduquer ou de réinsérer.

Docteur en histoire contemporaine, scénariste de bande dessinée, Julien Hillion, notre invité, raconte dans ENFERMÉ, paru aux éditions Dargaud, un album magnifiquement illustré par Renan Coquin, les destins tragiques de Mathurin Réto et de son ami Ernest. Deux gamins pauvres, rêvant d’un ailleurs meilleur qui les mènera à la sinistre Haute-Boulogne de Belle-Île-en-Mer. Mathurin Réto n’est pas un personnage de fiction, hélas, son calvaire, semblable à celui d’une multitude d’autres enfants a réellement existé et devrait nous amener à réfléchir avant de réclamer aujourd’hui toujours plus de dureté dans la répression.

ENFERMÉ – Scénario : Julien Hillion - Dessin : Renan Coquin – Éditions Dargaud

Julien Hillion est docteur en histoire contemporaine. Ses travaux de recherches portent sur la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, dont il est aujourd'hui le spécialiste. Son ouvrage Le bataillon des « nuisibles » (2022) est une référence sur la question. Julien est également auteur et réalisateur du documentaire historique Théret n°487 (2024) et de plusieurs courts-métrages de fiction. Résidant dans la région de St-Malo, Julien s'est passionné pour l'histoire de Mathurin Réto. En arpentant les dépôts d'archives et les espaces de vie de l'ancien pupille, il a peu à peu reconstitué son parcours.

Renan Coquin est l'un des fondateurs de la revue rennaise de bande dessinée La Vilaine. Dessinateur et aquarelliste autodidacte, il pratique la représentation du réel par le modèle vivant ou le croquis in situ mais aime encore plus raconter des histoires et vivre son rêve de gamin : dessiner des bd. Il a publié en 2024 ses deux premiers deux albums en tant dessinateur : Le Sourire d'Auschwitz (éditions Des ronds dans l'O) avec la journaliste Stéphanie Trouillard et Pillages (Delcourt) avec Maxime De Lisle. De sa collaboration avec Julien Hillion nait Pupille-Réto, détenu à Belle-ile-en-mer.