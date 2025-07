La répression dans tous ses États

L’État, c’est une de ses prérogatives, possède le monopole de la violence, et force est de constater que nombre de gouvernements brillent davantage par leur inventivité dans l’éventail des outils répressifs que par les solutions propres à réduire la pauvreté au sein de la population.

L’État réprime, punit, condamne, certes, mais pas de n’importe comment. Et pas tous les groupes sociaux de la même manière. Des codes existent, des recettes, parfois ancestrales, évolutives au gré des tenants du pouvoir peuvent être observées. Des stratégies élaborées fleurissent, destinées à calmer les foules en colère, à contrôler les oppositions politiques, à sanctionner les atteintes aux personnes et aux biens.

Notre invitée, Vanessa Codaccioni, professeure de science politique à Paris 8, livre dans COMMENT LES ÉTATS RÉPRIMENT, paru aux éditions Divergences, un panorama fort instructif et complet des différentes formes de répression adoptées par les États à travers l’histoire et la planète, mais également les diverses manipulations de l’opinion publique justifiant nombre d’abus passés et présents.

COMMENT LES ÉTATS RÉPRIMENT – Vanessa Codaccioni – Éditions Divergences

Vanessa Codaccioni est professeure au département de sciences politiques de l’université Paris 8 et membre du laboratoire CRESPPA-CSU. Ses travaux portent sur la politisation des procès, de la justice et du droit, thématiques qu’elle a travaillées à partir de différents objets d’étude : la répression des militants, les tribunaux d’exception, la vigilance citoyenne et la délation, ou encore la notion de légitime défense.