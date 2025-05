Paris gagnant, province en berne...

Paris, la ville lumière, distille avec parcimonie son éclat sur le reste du territoire métropolitain. Surdotée en lieux de culture et de pouvoir, surdotée en écoles de haut niveau, surdotée en médecins, en hôpitaux, en sièges d’entreprise, en cadres et en dirigeants, on en vient à se demander si la province ne sert pas uniquement à nourrir l’Île-de-France et à donner à ses habitants le doux frisson de l’exotisme, une fois le périph’ franchi. Les chiffres relatifs à ces différences sont ahurissants.

La consanguinité entre pouvoir, argent et finance, y est évidente et néfaste pour le pays, pourtant rien ne semble indiquer qu’un projet sérieux de réforme afin d’y remédier soit en cours d’élaboration. Les alertes sur les effets délétères d’une telle suprématie ne manquent pas, et les exemples de nos partenaires européens démontrent qu’il n’est absolument pas nécessaire qu’une capitale domine à ce point son pays.

Hors de Paris, donc, point de salut dans la plupart des domaines, c’est ce que démontre, de façon très détaillée, notre invité, Fabrice Brochet, journaliste pour la presse quotidienne régionale, dans son dernier essai, QUAND LE PARISIANISME ÉCRASE LA FRANCE, paru aux éditions de l’aube, dans la collection Monde en Cours.

QUAND LE PARISIANISME ÉCRASE LA FRANCE – Fabrice Brochet – Éditions de l’aube – Collection Monde en cours

Francis Brochet auteur de nombreux essais, est journaliste à Paris pour le groupe Ebra de quotidiens régionaux (L’Est républicain, Le Républicain lorrain, Vosges Matin, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Le Progrès, Le Bien public, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Dauphiné).