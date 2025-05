Anatomie d’une légiste

Abandonnons un instant tous les clichés véhiculés par la littérature policière. Aussi bien celui du vieux légiste ronchon aux sourcils broussailleux, toujours dérangé au moment où il est en train de découper le gigot, que celui plaisantin, grand amateur de blagues sexistes égrillardes, ravi de mettre mal à l’aise son public policier. D’abord les médecins légistes ne passent pas leur vie en compagnie de morts, la plupart de leurs missions concernent les vivants, victimes ou suspects, ensuite, les multiples tragédies qui émaillent leur quotidien incitent assez peu à la franche rigolade. Le très large éventail de leurs interventions leur permet donc d’échapper aux poncifs

Notre invitée du jour, la docteure Karine Dabadie, médecin légiste, autrice avec Macha Séry, de Corps corps corps, décrivent au travers de nombreuses anecdotes les divers domaines de compétence de la médecine légale, son éthique, sa participation essentielle à la recherche de la vérité et la prise en charge des victimes au cours des enquêtes judiciaires, tout comme son apport considérable, capitale, dans la lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles.

Allez, zou, mort aux clichés !

Karine Dabadie est originaire de Bordeaux où elle a exercé une dizaine d’années comme urgentiste avant de se décider pour une carrière de légiste. Elle a créé et dirigé, de 2010 à 2016, l’Institut de médecine légale de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) dans le cadre duquel elle a mis en place un protocole novateur de signalement des violences conjugales. Elle s’est aussi engagée auprès de la Maison des femmes de Saint-Denis. Son expertise l’a conduite de la prise en charge et de la prévention des agressions sexuelles et domestiques au processus de réparation des victimes.

Macha Séry a été journaliste pour Le Monde pendant trois décennies dont dix ans comme critique littéraire. Elle est l’autrice de plusieurs essais, de deux romans et d’un récit de voyage. Elle se consacre aujourd’hui pleinement à l’écriture.