On n’en a pas fini avec l’homophobie…

Aujourd’hui, réactionnaires et extrémistes fascistoïdes reviennent en force au sein des gouvernements, en France comme un peu partout dans le monde. Leurs cibles sont partout les mêmes : les avancées sociétales, les droits des femmes, la science, la culture, les communautés LGBTQIA+, la liberté sous toutes ses formes, exceptée celle d’insulter et de violenter les opposants.

La condamnation de l’homosexualité ne date pas d’hier, on peut même dire que c’est une constante depuis deslustres, y compris lorsque le pouvoir prenait des postures un peu plus démocratiques et républicaines.

Notre invité, Mickaël tempête dresse une histoire de cette discrimination dans son essai, La Gaie panique, paru aux éditions Divergences. Une histoire politique, détaillée, argumentée, démontant un à un les ressorts de cette oppression qui ne veut pas dire son nom.

LA GAIE PANIQUE– Mickaël Tempête – Éditions Divergences

Mickaël Tempête est né à Bordeaux en 1986. Il est l’un des membres de la revue de la dissidence sexuelle Trou Noir dans laquelle il contribue régulièrement à des articles sur l’homophobie, les pensées révolutionnaires, le cinéma et la poésie. Il a également co-fondé avec un groupe d’amis les Éditions la Tempête, orientées vers les courants hétérodoxes du marxisme.