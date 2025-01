Reconnaissance faciale et répression sociale !

Au prétexte de la recherche d’une plus grande efficacité et d’un taux d’élucidation élevé des affaires, la police intègre dans son arsenal toute nouvelle technologie semblant apporter un progrès dans l’accomplissement de ses missions.

Seulement cet apport, le plus souvent numérique, s’accompagne de nombreuses questions éthiques et de dangers patents pour nos libertés individuelles. Analyse et reconnaissance biométrique, multiplications des fichiers, plus ou moins légaux, montée en puissance de l’Intelligence artificielle, organismes de contrôle rendus à peu de choses près impuissants, il demeure une kyrielle de questions démocratiques d’importance qui n’ont toujours pas de réponses aujourd’hui, malgré les contorsions sémantiques des pouvoirs politiques.

Félix Tréguer, notre invité, analyse dans son essai, Technopolice, paru aux éditions Divergences, cette montée en puissance d’une hypersurveillance de la population et des menaces qui pèsent sur nos vies privées et la démocratie. Félix Tréguer est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et membre de la Quadrature du Net, un collectif dédié à la défense des droits humains face au processus d’informatisation. Il est l’auteur de Contre-histoire d’Internet : du XVe siècle à nos jours (Agone, 2023)