Déracinées...

Les Jeux olympiques sont terminés, la trêve politique s’achève, les vacances estivales tirent à leur fin, et même les canicules commencent à s’essouffler... Pour sa reprise, Bien au Contraire a décidé de vous présenter une très belle histoire, de celles qui s’inscrivent dans l’Histoire avec un grand H.

Une histoire qui naît pratiquement en même temps que notre Ve république, aujourd’hui en bout de course. Une république et une démocratie qui n’en peuvent plus des coups tordus permis par cette constitution, conçue en pleine guerre civile, et qui risque, si l’on y prend garde, de nous y mener tout droit à nouveau.

Une histoire de femmes, une histoire d’exilées, d’amitié, de solidarité, une histoire belle et triste, comme toutes celles qui aident les humains à grandir. C’est Christian Astolfi qui nous la raconte dans L’œil de la perdrix, un magnifique roman, à paraître aux éditions Le Bruit du monde le 22 août.

L’ŒIL DE LA PERDRIX – Christian Astolfi – Éditions Le Bruit du Monde

Christian Astolfi est né en 1958 à Toulon et vit actuellement à Marseille. Son premier roman, Les Tambours de pierre, a été retenu dans la sélection du prix Robert Walser, en Suisse, et du prix littéraire des Lycéens et des Apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 2008. Une Peine capitale, publié chez Flammarion en 2014, s’est vu décerner le prix du Deuxième Roman de la librairie imprimerie Colophon à Grignan. Son troisième roman, Cette fois je ne t’attendrai pas, est paru en novembre 2018. Le bruit du monde a publié en 2022 De notre monde emporté, quatrième roman de l’auteur plébiscité par le lectorat et encensé par la presse, récompensé par le prix France Bleu Page des Libraires 2022 et le prix Jean Amila Meckert 2023.