EscroCryptomonnaies ?

Non les cryptomonnaies ne sont pas des gadgets pour geeks jouant aux banquiers. Non, leur actualité ne se limite pas à des cours qui montent vers des sommets vertigineux pour en redescendre tout aussi vite, loin de là. Mais que cachent-elles ? Qui cachent-elles ? De quelle idéologie sont-elles le cheval de Troie ? Bien des questions, essentielles, auxquelles il ne faut pas attendre de réponses des principaux médias, ceux-ci se contentant de signaler, ici ou là, un bitcoin à 40 000 dollars l’unité, puis à 5000 un mois après, quant au reste de l’histoire…

Blanchiment d’argent sale mafieux par dizaines de milliards, moyens de paiement des commerces les plus illicites et immondes, financement de l’invasion du Capitole, ruines de minorités en cascade, dérives sectaires, catastrophes écologiques majeures à travers la planète, parasitisme nuisible, vastes escroqueries internationales, on n’en finit pas de lister les méfaits de ces arnaques, on n’en finit pas d’en chercher la moindre utilité pour le bien commun. Pourtant présentées à leur naissance comme une alternative aux banques rapaces dont l’incurie est apparue au cours de la crise des subprimes, une protection inviolable de nos vies privées, une alternative crédible au capitalisme sauvage, autant de promesses non tenues. Que s’est-il donc passé pour en arriver à ce désastre ?

Afin d’explorer cet univers aux multiples couches de mystères bien glauques, il nous fallait une guide aguerrie, une spécialiste possédant une longue pratique des arcanes des nouvelles technologies. Nastasia Hadjadji, journaliste experte, autrice d’un ouvrage formidablement documenté (que nous vous recommandons chaudement), No Crypto, paru aux éditions Divergences, a accepté ce rôle, merci à elle.

Bonne écoute !

Le Livre

NO CRYPTO – Nastasia Hadjadji - Éditions Divergences

L’autrice

Journaliste indépendante, Nastasia Hagjadji couvre l’économie du numérique et les cultures Web avec une perspective critique. Elle collabore avec Le Monde, Les Échos, Usbek&Rica, L'ADN et Numerama. Auparavant, elle a réalisé des reportages pour l’émission Tracks de Arte et produit Music Herstory, une émission de radio féministe sur les musiques expérimentales.

(credit photo : Marie Rouge)

Bonus

Pour en savoir plus sur les scandales et méfaits des différentes bourses d’échange, sociétés de mining ou cryptomonnaies elles-mêmes, voici le lien vers un site créé par une chercheuse américaine, grande spécialiste du sujet, Molly White : https://web3isgoinggreat.com/