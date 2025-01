Bloom, défend l’océan et la biodiversité

Une première pour cette émission, nous donnons la parole à une association, une ONG indépendante, d’utilité publique mondiale puisque son objet est la défense des mers et océans, de la biodiversité et de la pêche artisanale. Lorsque l’on sait qu’absolument tous les quotas de pêche à travers la planète sont outrepassés, parfois de plus de 60%, par des navires usines qui ravagent les fonds marins, lorsque l’on prend connaissance des chiffres hallucinants de la pollution maritime ou de l’augmentation de la température moyenne des eaux, il y a de quoi s’alarmer.

Le docteur Valérie Le Brenne, membre de l’association depuis 2015, a accepté de nous présenter Bloom, ses luttes, ses succès, et il y en a eu beaucoup, ses campagnes en cours et des actions à mener pour enfin protéger ces poumons essentiels à la vie sur notre planète que sont les mers et océans, ainsi que l’immense biodiversité qu’ils contiennent.

FRAUDE QUI PEUT– Sébastien Girard et BLOOM – Éditions Delachaux

Histoire du combat victorieux de Bloom contre les industriels de la pêche électrique.

Valérie Le Brenne, docteur en science politique et chargée de projet chez Bloom depuis 2015, a travaillé sur les subventions à la pêche en France, une véritable boîte noire qu’il s’agit d’ouvrir pour obtenir l’accès à des données cruciales que l’administration refuse systématiquement de rendre publiques.

Le site de Bloom : https://bloomassociation.org/