Tant qu’on a la santé…

Pas une journée sans que l’état pitoyable des services d’urgences français ne soit évoqué par les médias, soit à cause d’un fait divers tragique ou d’un reportage sur le délabrement des locaux et des conditions de travail des personnels. L’hôpital, fleuron de la fierté française, coule aussi vite que le Titanic, heurté de plein fouet par l’iceberg des logiques économiques appliquées par des gestionnaires déconnectés de la réalité des soins.

Manque d’effectifs, de moyens financiers, fermeture de lits, de maternités, d’hôpitaux locaux pour recentrer un peu plus encore les services publics vers des métropoles inaccessibles à celles et ceux qui n’ont pas de moyens de transport. À chaque esquisse de solution, la recette est toujours la même : faire payer un peu plus les malades, les plus fragiles. Que celles et ceux qui n’en ont pas les moyens se débrouillent, ils le font déjà pour se nourrir, se loger, se chauffer, ils doivent avoir l’habitude.

Pour illustrer ce thème, le livre idéal : BLANCHES. Premier roman de Mme le docteur Claire Vesin, cardiologue, il raconte six mois et un peu plus au sein des urgences d’un centre hospitalier au bord de l’effondrement, dernier service public d’une banlieue déshéritée. Aimée, son personnage principal, va y effectuer son premier stage d’internat et les difficultés que la jeune femme va affronter ressemblent à s’y méprendre à la réalité. Grâce aux différentes intrigues, on s’aperçoit que c’est l’ensemble du corps social qui souffre et que rien n’est fait pour y remédier. Blanches, c’est une galerie de superbes personnages archétypaux et une terrible face à face avec la réalité de notre système de santé en déliquescence.

Le Livre

BLANCHES – Claire Vesin – La Manufacture de Livres

L’autrice

CLAIRE VESIN est née en 1977 à Champigny-sur-Marne. Après une adolescence aux États-Unis et des études de médecine à Paris, elle se spécialise en cardiologie et décide d’exercer en banlieue parisienne, où elle vit aujourd’hui. Blanches est son premier roman