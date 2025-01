Plougastel-Daoulas : L'Avel Vor, carrefour de la culture et des découvertes artistiques

La rentrée culturelle à Plougastel-Daoulas s'annonce des plus éclectiques à l'Avel Vor. Entre concerts, spectacles d'humour et expositions, Emmanuel Richard, responsable de la salle, nous dévoile les coulisses de la programmation et les artistes qui vont enflammer la scène. Au cœur de cette saison 23/24, l'incontournable Pomme.

La saison culturelle reprend ses droits à Plougastel-Daoulas, et avec elle, l'Avel Vor s'apprête à dévoiler un programme des plus alléchants. Cette salle emblématique, nichée au cœur de la commune, est un véritable foyer artistique, accueillant une variété de spectacles tout au long de l'année. Rencontre avec Emmanuel Richard, le responsable de l'Avel Vor, qui nous éclaire sur cette nouvelle saison et ses temps forts.

À l'Avel Vor, la diversité artistique est la règle d'or, et cela ne fait que se confirmer cette saison. La programmation de l'Avel Vor ne laisse rien au hasard. Elle est le fruit d'un savant équilibre entre découvertes artistiques et têtes d'affiche renommées. Et parlant de tête d'affiche, la saison 23/24 promet d'être marquée par la présence de Pomme, une artiste qui ne laisse personne indifférent. Derrière le rideau se cachent des choix de programmation minutieusement réfléchis. Emmanuel Richard nous révèle comment l'équipe de l'Avel Vor sélectionne les artistes et les spectacles à mettre en avant. Un travail de passionnés au service du public. Outre les spectacles, l'Avel Vor joue également un rôle de producteur sur certaines dates. C'est une facette moins visible, mais essentielle de son activité, qui implique des collaborations étroites avec les équipes artistiques et la municipalité pour offrir au public des moments mémorables. Parmi les nombreuses dates à retenir, l'Avel Vor réserve également des moments dédiés au "bocal à musique". Une curiosité qui mérite le détour et qui saura surprendre les mélomanes les plus aventureux.

Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur cette programmation riche en émotions et en découvertes, ne manquez pas le rendez-vous du samedi 23 septembre à 18h30.

Découvrez toute la programmation de l'Avel Vor