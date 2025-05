Avec le projet AAPETI, l'association Aux goûts du jour s'attaque à la précarité alimentaire tout en luttant contre le gaspillage de la nourriture et en encourageant la mutualisation des équipements de cuisine. Dans six territoires de Bretagne, cette action se traduit par des ateliers concrets : visites de fermes ou glanage, découverte des métiers de l'alimentation, ateliers dans des cuisines de collectivités ou d'entreprises.

Depuis sa création à Quimper en 2006, l'association Aux goûts du jour se fixe comme objectif de contribuer à l’amélioration des comportements alimentaires des enfants et des adultes. L'association propose aussi bien des ateliers tout public sur les cinq sens, les principes de nutrition, les liens entre alimentation et santé ou bien-être, les choix alimentaires durables, que des formations professionnelles.

Autonomie alimentaire, partage d'équipements et réduction du gaspillage

Avec le projet AAPETI - Accès à l'autonomie alimentaire grâce au partage d'équipements et à la transformation d'invendus - Aux goûts du jour s'attaque au volet social* de l'alimentation, avec un aspect environnemental. Le but de cette expérience de trois ans dans toute la Bretagne** est d'aider des personnes en grande précarité à cuisiner davantage de produits frais, en créant des liens pérennes avec des structures sociales : missions locales, centres sociaux, Ulamir, épiceries sociales et solidaires, associations de réinsertion, centres d'hébergement d'urgence, associations d'aide alimentaire, etc.

Pour chaque groupe de personnes volontaires, un premier atelier permet d'identifier et lever les freins à une alimentation saine et durable : manque d'équipement pour cuisiner, difficultés de mobilité, contraintes financières, méconnaissance des produits, allergies et intolérances, etc.

Pour se fournir en matière première, Aux goûts du jour s'appuie sur une autre association, Solaal qui récolte des produits agricoles invendus. Elle peut aussi solliciter la chambre d'agriculture ou le réseau Bienvenue à la ferme, ou directement les productrices et producteurs sur les marchés. Cela permet de proposer aussi aux stagiaires des visites de ferme, du glanage de produits dans les champs, ou encore des visites d'entreprises agroalimentaires. Un jeu de carte sert aussi de support pour la découverte des métiers de l'alimentation, selon le public concerné.

Cuisiner ensemble avec du matériel professionnel et déguster ses productions en famille

Enfin, un atelier cuisine de 2h30 (avec le même groupe) a lieu dans un équipement collectif : gratin dauphinois, dahl de lentilles, carotte cake... les dons reçus détermineront le choix des recettes, saines et équilibrées, qui sont ensuite dégustées en famille. On en profite pour faire le point sur les règles d'hygiène et de conservation des aliments.

Avec la fondation Massé Trévidy, qui a recruté les participants de l'expérience cornouaillaise, l'association a ainsi proposé des ateliers dans la cuisine de l'Esiab Quimper qui dispose d'un autoclave, ce qui a permis de réaliser des conserves en grande quantité. D'autres ateliers ont eu lieu en presqu'île de Crozon avec dix jeunes repérés par Initiative formation qui ont cuisiné dans la cantine municipale de l'école de Telgruc-sur-Mer ; les jeunes interviewé la responsable de cuisine et ils ont visité une ferme de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h.

L'idée de l'expérimentation AAPETI est de nouer des liens entre les acteurs du secteur agricole et alimentaire, de la formation, les collectivités et les Établissements et services sociaux et médico-sociaux. C'est aussi d'inciter les collectivités, Maisons familiales rurales, entreprises agroalimentaires, fermes avec ateliers de transformation à mettre à disposition leurs équipements (souvent sous-employés) et leurs personnels pour proposer à leur tour d'autres ateliers (dans le cadre d'une démarche RSE - Responsabilité sociale et environnementale - par exemple). L'association Aux goûts du jour pourra former des professionnels des différents territoires à cet effet.

Un guide de recommandations alimentaires destiné au public va par ailleurs voir le jour.



*le financement de l'opération est issu d'un fonds européen Leader qui favorise l'innovation sociale, de préférence en milieu rural.

** Quimper Bretagne occidentale, Pays de Brest (dont la presqu'île de Crozon et l'Aulne maritime), Quimperlé communauté, Lannion-Trégor communauté, communauté de communes de la Côte d'émeraude, Liffré-Cormier communauté.