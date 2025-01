Et si on passait à l'autopartage ? Pour réduire notre empreinte carbone, mais aussi plein d'autres raisons, notamment financières. L'association Ti mobzh organise des ateliers d'information pour promouvoir ce partage de voitures entre particuliers, dans tout le Pays de Brest.

Le site internet de l’association Ti mobzh

La page Linkedin de Ti Mobzh

La voiture avec une seule personne à l'intérieur, qu'on appelle aussi l'autosolisme, concerne encore 41 % de nos trajets. 95 % du temps de vie d'une voiture se passe... en stationnement.

Une voiture, plusieurs personnes pour l'utiliser : les multiples visages de l'autopartage

Contrairement au covoiturage qui consiste à inviter des gens dans sa voiture tout en étant présent ou à prendre place dans la voiture d'un ou une automobiliste qui conduit, l'autopartage consiste à laisser les clés de sa voiture à une personne tierce, ponctuellement ou régulièrement. Plus généralement, c'est le partage de l'usage d'une voiture à plusieurs ; depuis longtemps, cette pratique peut être informelle, notamment au sein d'une famille ou d'un hameau.

Ces dernières années, des services ont surgi, comme Citiz à Rennes ou encore Autolib autrefois à Paris, ou la location entre particuliers via les plateformes numériques Turo ou Get around. Il s'agit d'autopartage à vocation commerciale.

Cependant, il existe des formes plus désintéressées d'autopartage organisé, en tout cas, il n'est pas question de gagner de l'argent avec ces formules plus collaboratives : des communes qui mettent à disposition de leur population une ou plusieurs voitures, et surtout des associations Les partageurs ou Carambol à Brest, les Écopartageurs au Relecq-Kerhuon.

Se lancer dans l'autopartage entre particuliers en Pays de Brest

C'est pour développer cette forme associative que Ti mobzh, association bretonne née en 2022 pour favoriser les mobilités durables, et Mobicoop, coopérative française spécialisée dans les mobilités, se sont alliées dans le cadre du projet national Tims (Transition inclusive pour une mobilité sobre), un programme qui vise à développer la mobilité durable et inclusive en France. En l'occurrence, Ti mobzh se propose de faire connaître l'autopartage et d'aider les personnes, mais aussi les collectivités à développer leur projet.

Pour pratiquer l'autopartage sans heurts, il y a cependant des freins à lever : la question de l'assurance de la voiture n'est pas la moindre. Une seule assurance spécifique existe, créée par Mobicoop avec la Macif, qui assure les trajets et non pas les personnes. Il faut vérifier auprès de son assurance quelles sont les conditions de prêt de volant, de déclaration de conducteurs secondaires, etc. Avant de lancer son autopartage, il faut aussi envisager avec précision son organisation : outil de réservation (planning), emplacement de la voiture quand elle n'est pas utilisée, types d'usages (l'usage professionnel n'est pas possible pour l'instant). Il faut aussi réfléchir à la répartition des frais de carburant, d'entretien, etc. On peut choisir de répartir ces frais équitablement (provisions partagées) si tout le monde utilise la voiture régulièrement ; ou bien, on fait payer les frais au pro rata des kilomètres parcourus. On peut aussi panacher au sein d'une même association selon les intensités d'usage. Des outils existent pour faire les choix économiques les plus rationnels, comme Coloc' Auto de Mobicoop.

Les intérêts de l'autopartage associatif

Déjà, l'autopartage associatif, c'est flexible : chaque groupe décide de ses modalités de fonctionnement (modes de réservation de la voiture, définition des priorités de trajets en cas de conflit, mode de répartition des frais) et peut les réviser au fil du temps s'il y a des problèmes. Ce choix est aussi écologique puisque cela permet d'éviter la construction de voitures qui serviront très peu. L'autopartage est clairement économique, qu'il s'agisse des frais d'usage (plus faibles que ceux d'une voiture personnelle) et au vu des prix d'achat des voitures. Enfin, c'est un système inclusif ; il permet à tous les profils d'automobilistes de trouver leur place.

Pour se lancer dans l'autopartage en pays de Brest

Pour s'informer, Ti mobzh propose des ateliers sur l’autopartage entre particuliers



Le 13 février 2025 à 18h à La Pam à Brest, gratuit, sur inscription

Le 6 mars 2025 au Welli chéri

Rendez-vous sur le site internet de Ti mobzh pour remplir un formulaire.