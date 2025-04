Une famille de Trezien à Plouarzel commence à autoconstruire sa future maison. Elle sera très originale : murs en paille porteuse et forme circulaire inspirée par les yourtes. Pour financer cette paillourte, un emprunt participatif est lancé.

Photo de couverture : Hayley Green / Straw Bale House, CAT

Pierre-Olivier Liabot et sa famille cherchaient un logis dans le nord du Finistère. Face aux coûts de l'immobilier et par souci d'écologie, ils se sont tournés peu à peu vers l'autoconstruction d'une maison bioclimatique. En se formant, Pierre-Olivier Liabot a découvert les paillourtes. Des bottes de pailles font office de "briques" avec un enduit terre pour l'étanchéité, du bois pour structurer le tout, bref rien que des matériaux biosourcés et locaux !

C'est à Plouarzel (Finistère) que commence ce chantier qui sera participatif et favorisera la transmission de savoir-faire accessibles à tous.

Cependant, les banques ne financent pas les projets d'autoconstruction, faute de garantie décennale. Pour financer le logis, c'est un emprunt participatif qui est lancé. Plutôt qu’un prêt classique, la famille fait appel au collectif et à toute personne qui préfère placer son argent dans ce type de projet plutôt que dans les marchés financiers internationaux : on peut prêter dès 500 €, avec un taux d’intérêt libre (jusqu’à 2,5 %). On s'engage pour huit ans, mais on récupérera son argent (une reconnaissance de dette sera remise en contrepartie du prêt).

Pour en savoir plus et participer :

06 79 59 84 93

pierre.olivier.liabot@gmail.com

Formulaire de prêt : https://urls.fr/CoRMR3