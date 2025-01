Cet épisode d’Au détour d’une rencontre présente l’association « Ultime Liberté », association qui milite pour la légalisation du suicide assisté et l’euthanasie volontaire. Nous rencontrons quatre membres actifs de l’antenne finistérienne dans les locaux de Radio U à Brest. Ils nous présentent l’association, son rôle, celui de ses adhérents, nous précisent la différence d’ « Ultime Liberté » avec d’autres associations comme l’ « ADMD » et « Le Choix ».

Nous échangeons sur l’actualité politique de la question de la fin de vie, sur le rôle de la Convention citoyenne réunie sur ce sujet, sur l’aide active à mourir et l’aide passive à mourir, devenue légale par voie parlementaire (loi Léonetti 2005). Quelle orientation donner ? Une amélioration des soins palliatifs, une législation sur une aide active?

« Ultime Liberté » souhaite avant tout faciliter le chemin de la fin de vie, accompagner les personnes vers un choix en toute conscience.

Il y est aussi question de la liberté de choisir sa mort, comment parvenir à concrétiser son choix, comment le rendre possible dans des conditions décentes?

Quel est le rôle et l’importance des directives anticipées et de la personne de confiance. En effet si les capacités de discernement de la personne sont altérées par une maladie ou un accident, les directives anticipées et la personne de confiance jouent un rôle essentiel, elles sont la voix des choix opérés en toute conscience.

De manière plus globale, il est question ici de rendre visible le sujet de la mort, de parler de ce que c’est mourir, d’intégrer ce moment ultime à la vie.

finistere@ultmeliberte.net



Pour en savoir plus sur l’actualité liée à la fin de vie

https://www.gouvernement.fr/actualite/une-convention-citoyenne-sur-la-fin-de-vie

https://www.lecese.fr/convention-citoyenne-sur-la-fin-de-vie

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2023/2023_12_fin_de_vie.pdf