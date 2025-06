Des rencontres et des voyages avec Servas,

Cinq voix pour raconter des rencontres, pour raconter une aventure associative, celle de l'association Servas, qui depuis plus de 75 ans, travaille pour une cause plus que jamais d'actualité : renforcer la paix dans le monde.

Il s'agit d'un réseau d'hospitalité international qui favorise la rencontre entre voyageurs et hôtes pour promouvoir des valeurs humanistes.

Le principe est d'accueillir chez soi ou de donner un peu de son temps, de faire ensemble, tout simplement, au-delà des barrières linguistiques ou culturelles. Le but est de faire connaissance avec d'autres personnes, d'autres cultures ; rencontrer d'autres réalités de vie.

Cet épisode donne à entendre cinq membres de l'association , ils nous livrent leurs récits de rencontre chez eux ou chez les autres. À rebours des circuits organisés par les tour operators, SERVAS permet à chacun de voyager à l'étranger et en France et d'accueillir selon ses propres moyens, sans principe de réciprocité.

https://www.servas-france.org/