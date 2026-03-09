Au détour de la piste verte et noire

Attendue depuis plusieurs années, une voie verte permet maintenant de relier Quimper au Pays Bigouden, sur le tracé d'une ancienne voie ferrée. On y rencontre poussettes, vélos, grand-mères, marathoniennes ou semi-marathoniens, coureurs et coureuses plus tranquilles, marcheurs, cavaliers, promeneurs de chiens, chats. Nous avons tendu notre micro pour recueillir leurs voix. Entre deux chants d'oiseaux, vous pourrez entendre bavardages, respirations, voix essoufflées ou encore aboiements. Reste à trouver un nom à cette piste verte et noire à la fois.