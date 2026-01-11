Au matin du 31 décembre, nous avons reçu une carte de deux amis auvergnats. Ils nous proposaient de réfléchir pour le réveillon à la phrase suivante : "les anges ne croient au diable que lorsqu'ils reçoivent un coup de corne". N'ayant pas de réveillon de programmé, nous avons eu l'idée d'interroger les passants au sujet de cette sentence. Nous avons donc passé une soirée de la Saint sylvestre d'itinérance dans le centre ville de Quimper... nous avons rencontré des gens debout, assis, en chemin... des gens seuls ou en famille ou entre amis... des gens d'ici, des gens d’ailleurs... des gens prêts pour le réveillon ou qui s'étaient trompés de jour. Tous ont joué le jeu de la petite énigme, proposant des significations plutôt simples ou complètement extravagantes. Et vous, qu'en pensez-vous?...