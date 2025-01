L'association Bretagne vivante vient de publier chez Locus Solus un Atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée. C'est le résultat d'un travail de terrain minutieux et une bonne occasion de revenir sur la vie et les mœurs de ces fabuleux insectes.

Libellules (aux ailes ouvertes perpendiculaires au corps) et demoiselles (ailes refermées sur le dos au repos) sont des odonates ; elles doivent le nom de leur ordre à leur mâchoire - ou plutôt de leurs mandibules - quand elles sont adultes.

Si les œufs pondus dans l'eau ou dans les plantes aquatiques sont vulnérables, les larves qui vivent au fond de l'eau sont de redoutables prédatrices. Elles ont un bras articulé qui peut se projeter sur leur proie et qui aurait inspiré le personnage d'Alien. Les libellules en dévorent parfois d'autres... Si l'eau est assez chaude et les proies nombreuses, la larve grandit plus vite et devient adulte en quelques semaines ; sinon, l'état larvaire peut durer plusieurs années. Les libellules d'eau stagnante (mares) restent moins longtemps les larves que les libellules d'eau courante (rivières).

Métamorphose et cœur copulatoire

Quand la larve devient adulte, c'est la métamorphose, qui dure quelques heures et est assez spectaculaire. l'adulte juste éclos doit encore subir une phase de maturation pour acquérir ses couleurs et sa capacité de vol définitives.

L'adulte mature vit peu de temps, juste assez pour se reproduire avant la saison froide. La copulation est elle aussi spectaculaire ; du fait de leur physionomie, le mâle et la femelle doivent chacun courber fortement leur corps. Ensemble ils forment comme un cœur (ils peuvent cependant voler dans cette posture).

Certaines espèces sont migratrices, certaines aussi sont très inféodées à des milieux particuliers : mares acides tourbeuses, marais salants, rivières courantes, etc. D'autres sont plus adaptables. La Bretagne compte moins d'espèces d'odonates que d'autres régions (les libellules préfèrent le Sud et sa chaleur), 14 sont en progression depuis 20 ans et 8 en régression.

Un atlas très complet avec une clé de reconnaissance des libellules

L'Atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée, réalisé avec l'aide de l'Atlas entomologique de Loire-Atlantique et Vendée, compte 324 pages, 29 auteurs, 60 photographes, mais aussi la mobilisation de près de 2 000 observateurs entre 2000 à 2020, 165 000 données, auxquelles se sont ajoutées 25 000 observations historiques, 68 espèces sont présentées et Stéphane Wiza a élaboré une clé d'identification pour reconnaître les différentes espèces. Le livre paru chez Locus Solus coûte 35 euros.