Du 4 au 20 octobre 2024, l'Atlantique jazz festival de Brest (et au-delà) se pare des notes, voix et rythmes du Brésil. Une programmation musicale surprenante qui va de l'électro aux musiques populaires liées aux religions brésiliennes, en passant par le free jazz et l'expérimental... en collaboration avec les artistes du Finistère.

Découvrez la programmation de l'Atlantique jazz festival 2024 sur le site internet de Plages magnétiques

La collaboration entre Plages magnétiques et les artistes du Brésil a commencé bien avant 2024... l'ensemble Nautilis présentera d'ailleurs à l'occasion du festival une création Abajur qui démontre que le dialogue musical de part et d'autre de l'Atlantique fonctionne très bien !

Cette édition 2024 de l'Atlantique jazz festival est donc l'occasion de faire découvrir au public le foisonnement de la création brésilienne, qu'elle puise dans les pratiques cultuelles, dans les racines africaines de l'esclavage comme dans les courants les plus mondialisés et les plus contemporains, qu'elle vienne des favelas, de Sao Paulo ou des contrées plus rurales du Nordeste, entre Salvador de Bahia et Belem.

Pendant le festival, on pourra vivre des «rolés» à la brésilienne (le terme désigne aussi bien un événement, une fête, qu'une sortie entre amis…), on pourra aussi se plonger dans les combats des femmes autochtones pour défendre leurs droits par les photos d'Antoine Buquent, on pourra s'initier au forro, s'immerger dans un road trip vidéo-musical et spirituel, parler le portugais du Brésil et discuter cuisine...

Le festival est d'abord itinérant dans toute la Bretagne avec l'Atlantique jazz festival tour qui fera découvrir au public z le duo Alessandra Leão & Sapopemba au fil de concerts et master classes du 4 au 13 octobre 2024 dans toute la Bretagne.

Ensuite, place à l' l'Atlantique jazz festival Brest du 15 au 20 octobre 2024.