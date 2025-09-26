On décortique l'édition 2025 de l'Atlantique Jazz festival de Brest

C'est au travers trois instants musicaux que Vanessa Caque ( directrice ) et Anaïs Demont ( chargée de communications ) de Plages Magnétiques nous révèlent un échantillon de la nouvelle édition du festival mythique brestois. Comme tous les ans, la programmation invite la force musicale féminine.

Au menu, Sylvaine Hélary, ancienne artiste associée de l'association, qui est à la tête de l'Orchestre nationale de Jazz, est accompagnée de 17 artistes pour un concert au Quartz, le punk rock de The EX flirt avec le jazz et pour finir la voix magnifique de Célia Kameni. Infos et réservations sur le site de Plages Magnétiques.