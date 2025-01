La commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h et la Mutualité française en Bretagne proposent du 5 octobre au 18 novembre 2023 quatre ateliers tout public et gratuits pour réduire la pollution de son logement.

Les informations sur les ateliers sur le site internet de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h

En effet, la pollution intérieure liée aux produits ménagers ou mobiliers ou éléments de décoration est supérieure à celle de l'extérieur. Ces polluants génèrent allergies, asthmes et autres maladies plus graves.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) estime ainsi qu’un environnement plus sain permettrait d’éviter chaque année près de 13 millions de décès. Or les pollutions environnementales, qu’elles soient physiques, biologiques ou chimiques sont le plus souvent imperceptibles à l’œil nu.

Quand on sait qu'on passe 80 à 90 % de notre temps dans des espaces clos, il est donc important de mettre en place des gestes simples pour améliorer la qualité de son air intérieur.

Lydie Jeglot, animatrice de la Mutualité française en Bretagne formée à la santé-environnement propose un atelier interactif gratuit sur inscription en 4 temps :

un atelier introductif le jeudi 5 octobre 2023 à 18h

suivi de 3 modules complémentaires (optionnels) :