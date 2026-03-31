À l'Ehpad de Camaret-sur-Mer, l'animatrice Claire Chollet propose un atelier théâtre intergénérationnel pour la 3ᵉ année consécutive. Ici, on fabrique du théâtre est ouvert aux personnes extérieures à l'établissement pour mixer les générations et les expériences de la scène. Inscrivez-vous pour préparer Le père Noël est une ordure. La pièce sera présentée en automne 2026.

Pour s'inscrire à l'atelier (les lundis en fin d'après-midi) : animation.ehpad.camaret@orange.fr