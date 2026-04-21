Histoires de la 2GM avec les 3e du collège Saint Yves Le Likès

Histoires de la 2GM avec les 3e du collège Saint Yves Le LikèsPublié le 29/05/2026
Que s'est-il passé à Quimper et dans le Finistère pendant la Seconde Guerre Mondiale ?
Cette année, en plus de leur programme d'histoire, les élèves de 3e du collège Saint Yves le Likès à Quimper se sont intéressé·e·s à la seconde guerre mondiale à Quimper et dans le Finistère en réalisant plusieurs formats radiophoniques.
Qu'est ce que ça veut dire vivre sous l'occupation allemande notamment quand on est enfant ? Comment la ville de Quimper a été marquée par la guerre notamment via les occupations des établissements scolaires (école Saint Charles, lycée Le Likès) mais aussi avec le camps de prisonniers de Lanniron ? Quelles étaient les conditions de vie des personnes vivant à l'hôpital psychiatrique de Quimper pendant la guerre ? Est ce qu'il y avait des résistants et des résistantes à Quimper et dans les alentours ? Qu'est-il arrivé aux soldats coloniaux qui ont embarqué à Morlaix à la fin de la guerre direction Dakar et ceux qui ont refusé de monter sur le bateau sans être payés ? Comment fonctionne les archives de la ville ?
Cet atelier radio a été financé par le PEL de Quimper.
crédit photo : Journal des débats politiques et littéraires, Public domain, via Wikimedia Commons
Tous les podcasts :
La répression des soldats allemands par Clémence, Céleste et Manon
La résistance à Quimper par Coline, Emma et Auxane
Les personnes handicapées sous le régime nazi par Ana, Hortense et Capucine
Le camps de prisonniers de Lanniron par Antoine, Rafaël et Florent
Être enfant pendant la 2GM par Lilwenn et Juliette
Le départ des soldats coloniaux à Morlaix par Aïda et Fanny
Femmes résistantes par Adamina et Emma
Les écoles de Kerfeunteun par Abby-Gaëlle, Lylwenn et Romain
Être enfant sous l'occupation par Théo et Bastien
Fuir l'occupation par Hugo, Sébastien et Pablo
Les archives municipales de Quimper par Clotaire et Louka