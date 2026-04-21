Histoires de la 2GM avec les 3e du collège Saint Yves Le Likès

Que s'est-il passé à Quimper et dans le Finistère pendant la Seconde Guerre Mondiale ?

Cette année, en plus de leur programme d'histoire, les élèves de 3e du collège Saint Yves le Likès à Quimper se sont intéressé·e·s à la seconde guerre mondiale à Quimper et dans le Finistère en réalisant plusieurs formats radiophoniques.

Qu'est ce que ça veut dire vivre sous l'occupation allemande notamment quand on est enfant ? Comment la ville de Quimper a été marquée par la guerre notamment via les occupations des établissements scolaires (école Saint Charles, lycée Le Likès) mais aussi avec le camps de prisonniers de Lanniron ? Quelles étaient les conditions de vie des personnes vivant à l'hôpital psychiatrique de Quimper pendant la guerre ? Est ce qu'il y avait des résistants et des résistantes à Quimper et dans les alentours ? Qu'est-il arrivé aux soldats coloniaux qui ont embarqué à Morlaix à la fin de la guerre direction Dakar et ceux qui ont refusé de monter sur le bateau sans être payés ? Comment fonctionne les archives de la ville ?

Cet atelier radio a été financé par le PEL de Quimper.

crédit photo : Journal des débats politiques et littéraires, Public domain, via Wikimedia Commons