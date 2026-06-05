Histoires de la 2GM avec les 4e du lycée Le Cleusmeur

Que s'est-il passé à Lesneven et dans le Finistère pendant la Seconde Guerre Mondiale ?

Cette année, les élèves de 4e du lycée Le Cleusmeur à Lesneven se sont intéressé·e·s à la seconde guerre mondiale à Lesneven et dans le Finistère en réalisant plusieurs chroniques.

Quel a été le quotidien des habitant.e.s de Lesneven pendant la Seconde Guerre Mondiale ? Comment continuer sa scolarité avec l'occupant nazi ? Quelle est l'histoire des juifs et des juives du Finistère qui ont été déporté.e.s ? Est ce que des habitant.e.s de Lesneven ont résisté ? Est ce que des habitant.e.s ont collaboré ? Quelles traces restent-ils de la guerre aujourd'hui dans la ville ?

Les élèves se sont notamment aidé.e.s des livres de Michelle Sénant-Lossouarn (Saint-François de Lesneven, un collège au cœur de la 2GM) et de Marie-Noëlle Postic (Sur les traces perdues d'une famille juive en Bretagne et Des juifs du Finistère sous l'occupation. Deux ou trois choses que l'on sait d'eux).

Cet atelier radio a été financé par la DILCRAH.

crédit photo : Moreau.henri, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons