Histoires de la 2GM avec les 4e du lycée Le Cleusmeur

Histoires de la 2GM avec les 4e du lycée Le CleusmeurPublié le 09/06/2026
Que s'est-il passé à Lesneven et dans le Finistère pendant la Seconde Guerre Mondiale ?
Cette année, les élèves de 4e du lycée Le Cleusmeur à Lesneven se sont intéressé·e·s à la seconde guerre mondiale à Lesneven et dans le Finistère en réalisant plusieurs chroniques.
Quel a été le quotidien des habitant.e.s de Lesneven pendant la Seconde Guerre Mondiale ? Comment continuer sa scolarité avec l'occupant nazi ? Quelle est l'histoire des juifs et des juives du Finistère qui ont été déporté.e.s ? Est ce que des habitant.e.s de Lesneven ont résisté ? Est ce que des habitant.e.s ont collaboré ? Quelles traces restent-ils de la guerre aujourd'hui dans la ville ?
Les élèves se sont notamment aidé.e.s des livres de Michelle Sénant-Lossouarn (Saint-François de Lesneven, un collège au cœur de la 2GM) et de Marie-Noëlle Postic (Sur les traces perdues d'une famille juive en Bretagne et Des juifs du Finistère sous l'occupation. Deux ou trois choses que l'on sait d'eux).
Cet atelier radio a été financé par la DILCRAH.
crédit photo : Moreau.henri, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Tous les podcasts :
La déportation et l'histoire de la famille Perper par Emie et Anna
La vie à Lesneven pendant l'occupation par Tao, Ewen et Lucas
Le cimetière allemand de Lesneven par Stan et Lenny
Portraits de femmes résistantes par Thomas, Lenzo et Léo
Le collège Saint François de Lesneven pendant l'occupation par Maïwenn et Nina
Portrait de résistant par Louis
Les lois antisémites par Loévan et Melvin
Les personnes juives du Finistère déportées par Kevin, Thomas et Clément
La répression allemande par Anouk, Emma et Eva
La collaboration par Nolan