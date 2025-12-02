L’Odyssée des Ondes, c’est un projet radio au long cours, mené par Transistoc’h avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère, notamment l’IME - Institut médico-éducatif - de Carhaix. Reportage lors d'un des ateliers avec profs et jeunes de l'IME, sans oublier Pierre-Yves notre animateur.

Nous rencontrons Céline Masson, professeure d'une classe de jeunes de l'IME de Carhaix, dans le cadre de L'Odyssée des Ondes, un projet radio dirigé par Pierre-Yves, notre animateur radio. Céline nous explique plus en détail ce qu'est un IME, les gens qui le composent et leur rôle. Le projet est né d'une volonté de partager avec ces jeunes la radio et de leur permettre, eux aussi, de transmettre et de partager leur passion à travers des interviews variées qui passent en émission à la radio.

Puis une belle rencontre avec Alexandra, Coralie, Gregory, Maïna et Ethan, les jeunes de l'IME. Ils nous racontent leurs sentiments sur le travail accompli et ce qu'ils en retirent. Au début de l'activité, certains trouvent cela plutôt inconfortable, voire difficile, puis au fur et à mesure des séances ça s'améliore, ils deviennent meilleurs. Ils retrouvent un grand sentiment de fierté dans la réussite de leur projet. On découvre également leurs différentes idées d'interviews, notamment celles qu'ils souhaitent réaliser plus tard pour d'autres émissions. Ils nous partagent aussi les moments préférés avec Pierre-Yves.

Au cours des séances et ateliers, ils contactent des personnes, des groupes, qu'ils souhaitent interviewer, puis rédigent une série de questions pertinentes qu'ils souhaitent poser durant l'interview.

Pour Céline et les jeunes, ils en retirent beaucoup de cette expérience. Que ce soit sortir de sa zone de confort, vaincre son anxiété, son appréhension, prendre confiance en soi durant la prise de parole, une meilleure organisation. Ils en retirent aussi une grande fierté du travail accompli et sont heureux de pouvoir travailler ensemble sur ce projet collaboratif, de s'entraider.