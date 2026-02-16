Dans les coulisses de l'Odyssée des Ondes, au collège Jean Jaurès de Huelgoat

Au début d'un certain mois de février tempétueux à souhait, nous nous sommes rendus enregistreur et micro à la main au collège Jean Jaurès de Huelgoat. C'était un bon moment pour entrer dans les coulisses de l'Odyssée des Ondes.

L'Odyssée des Ondes : un projet radiophonique inclusif

L’Odyssée des Ondes, c’est un projet radiophonique au long cours, déployé par Pierre-Yves Boussard - animateur chez Transistoc’h - avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. À travers interviews, podcasts et créations sonores, les élèves, notamment celles et ceux inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones développent pas à pas leur compétences numériques, aiguisent leur rapport à l'information et ouvrent bien d'autres espaces où s'exprimer et créer ensemble.

Le collège Jean Jaurès de Huelgoat est l'un des établissements de l'Odyssée des Ondes

C'est là que nous avons trouvé abri, dans une classe.

Là que nous avons retrouvé Catherine, Coordonnatrice ULIS*; David, AESH, et 4 des élèves de la classe ULIS du collège Jean Jaurès: Jozué, Marvin, Noé, et Wyatt.

Là, une discussion s'est engagée et chacun chacune nous a parlé à sa manière des ateliers de l'Odyssée. De ce qu'ils, elle en perçoivent. De ce qu'ils, elle en retirent. Et de la manière dont ils, elle aimeraient voyager dans les ondes à l'avenir.

*Les ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) sont des dispositifs collectifs de scolarisation dans le premier ou le second degré. Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements et dont le handicap ou les difficultés ne permettent pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. Les élèves sont orientés vers une ULIS par les Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Ce dispositif permet de poursuivre des apprentissages adaptés aux potentialités et besoins de chacun ainsi que d'acquérir des compétences sociales et scolaires. Pour plus d'informations : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo31/MENE1504950C.htm

Remerciements

Un grand merci à Catherine, Coordonnatrice Ulis, David et Véronique AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) et aux élèves de la classe ULIS du collège Jean Jaurès de Huelgoat : Alexis, Erwan, Gabriel, Jozué, Kendji, Marvin, Meï, Noé, Shanna, Wyatt.

Tous, toutes donnent chair et vie à ces ateliers radio.

Le travail des élèves du Collège Jean Jaurès de Huelgoat est diffusé au fur et à mesure des productions sur les ondes de Transistoc'h. Vous pouvez aussi les écouter en podcast sur le site Transistoch.bzh en cliquant sur l'onglet L'Odyssée des Ondes.

L'Odyssée des Ondes est un projet soutenu par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires et la DRAC Bretagne .