La saison 2025-26 de l'Atelier culturel de Landerneau prend son envol. Elle est faite d'arts du cirque (label "association territoire cirque"), mais pas seulement... à noter, un fil rouge musical cette saison, celui des voix.

Le site internet de l'Atelier culturel de Landerneau

Mathieu Dorval, de l’association Atelier culturel nous fait découvrir l’univers proposé dans le programme 2025/26.

L’Atelier culturel est une association Landernéenne principalement reconnue pour sa programmation de spectacles. Cependant, elle tire son nom de sa pratique d’origine, c'est-à-dire la proposition d’ateliers de pratique artistique hebdomadaire (danse, chant, instrument et théâtre). L’accueil public et la billetterie se trouvent au 3ᵉ étage de la Maison Pour Tous de Landerneau en face du parking de la gare.

L’association se définit comme nomade, n’ayant pas de réel point d’attache pour la diffusion des spectacles qui peuvent se retrouver dans différents endroits du Pays de Landerneau-Daoulas. Néanmoins, le plus grand partenaire et la salle qui accueille le plus leurs spectacles et autres évènements organisés est le Family de Landerneau.

Rollercoaster

Wes Peden - Gandini Juggling

Entouré de structures gonflables géantes et accompagné par une musique électronique composée de samples de montagnes russes, Wes Peden présente un jonglage innovant inspiré par les grands huit et leurs ceintures de sécurité high-tech !

Une cérémonie d’assiettes chinoises célèbre les plus grandes attractions du passé ; une routine à trois balles, épique et disco, évoque l’évolution des montagnes russes ; un tube transparent de quatre mètres s’enroule autour du corps de Wes pour créer des boucles, hélices et tire-bouchons à travers lesquels il fait passer ses balles avec brio.

Rollercoaster défie les règles traditionnelles du cirque et met en scène des numéros de jonglage parmi les plus difficiles jamais exécutés. Un spectacle jubilatoire !

Samedi 29 novembre à 20h

Le Family, Landerneau

Cirque

Tout public / dès 6 ans / durée : 1h

Tarifs : 18 / 15 / 9 €

Ensemble Matheus

Les maîtres du baroque

À travers ce programme, l'Ensemble Matheus rend hommage à la richesse et à la diversité du répertoire baroque, en mettant en lumière les œuvres emblématiques de Jean-Sébastien Bach, Georg Philipp Telemann et Antonio Vivaldi.

Le Double concerto pour violons de Bach incarne toute la maestria de l’écriture baroque. Telemann, lui, fascine avec ses Concertos pour flûtes, qui mélangent élégance et raffinement. Les irrésistibles concertos de Vivaldi viennent, quant à eux, décrire la nature avec virtuosité et poésie.

Chacune de ces œuvres invite l’auditeur à un voyage sonore captivant, où les contrastes et les rythmes effervescents se mêlent à une grande profondeur émotionnelle.

En partenariat avec la Ville de Landerneau.

Dimanche 14 décembre à 17h

Le Family, Landerneau

Musique

Tout public / durée : 1h20

Tarifs : 20 / 16 / 10 €