Un temps fort pour ouvrir la saison 2024-2025 de l'Atelier culturel de Landerneau : à l'occasion des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2024, la clôture en beauté du festival Soñj qui mêle les arts visuels et vivants. On en profite pour découvrir la programmation de l'association, avec le cirque toujours en vedette.

Fort de son label Scène de territoire arts de la piste, l'Atelier culturel propose encore une saison riche en spectacles circassiens ; on mesure à quel point ce domaine a évolué ces dernières années avec des artistes polyvalents qui sont moins attachés à des troupes ou des chapiteaux qu'à des projets dans lesquels la danse, le théâtre d'objets ou le récit s'invitent.

L'Atelier culturel programme aussi des concerts ; cette année Delgres, l'ensemble Matheus, Leïla Martial ou le guitariste Thibaut Cauvin, sans oublier les multiples groupes et artistes qui se produiront dans les bars du pays de Landerneau-Daoulas lors des Rives de nuit en janvier 2025.

Clôture en beauté pour le festival Soñj

Lancé en mai 2024, le festival Soñj mêle arts visuels et arts vivants au travers d'installations, d'expositions, de performances, de spectacles et de rencontres sur le territoire du Pays de Landerneau-Daoulas. Pour clore la seconde édition du festival et nouer un dialogue entre art et patrimoine, qu’il soit bâti, naturel ou immatériel, plusieurs artistes invités donnent vie à leurs œuvres lors des Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2024.

À Daoulas, Landerneau et Trémaouézan, quatre d’entre elles sont “activées” pendant ce week-end, proposant performances et projets inédits ! Avec : Florence Doléac, Clémence Estève, Bruno Peinado, Eva Taulois et la Galerie Remorquée.