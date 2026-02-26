À Dirinon, La Ruche Solidaire organise des ateliers auto-réparation dans le bourg, 4 Rue de l'église. Vous pouvez les retrouver le mercredi avec vos petits appareils électro-ménagers, vos jouets et bien d'autres choses. Et vous apprendrez, vous aussi, à réparer.

Et si on réparait au lieu de jeter ? C'est la motivation de Franck et Hubert, tous les deux créateurs de La Ruche Solidaire. association qui propose du recyclage d'objet avec Ti joujou et d'autres services comme l'auto-réparation. Actuellement composée de cinq membres récurrents dont trois permanents, l'équipe de l'association s'emploie à vous montrer et à vous aider durant la réparation de vos objets, meubles et jouets. Le but ? Vous aider à ne pas jeter un objet encore fonctionnel et à trouver l'origine de la panne tout en évitant que le problème se reproduise. On apprend, on économise et on s'amuse aussi car l'ambiance est conviviale à La Ruche solidaire.

Rendez-vous tous les mercredis à Dirinon de 14h à 16 h 30 au 4 rue de l'Eglise.