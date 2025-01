La commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h se construit des halles de marché près de la gare. Elles seront en haut de ce bourg dont le relief est très accidenté et la physionomie assez éclatée, avec un deuxième centre-ville en bas, du côté de la poudrerie historique, là où se trouvent les écoles et l'église. Au milieu, la mairie, dont l'équipe a souhaité réaménager une venelle dans un petit vallon un peu oublié et cela s'est fait sous forme de chantier, participatif.

En matière d’aménagement d’un parcours ou d’un espace en friche, on peut faire comme on a toujours fait…ou bien on peut faire autrement ! C’est ce qu’ont décidé les élus de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h quand il a été question de s’occuper d’une venelle le long d’un petit vallon un peu abandonné et pourtant en plein bourg, juste derrière la mairie. La venelle de la gare permet d’aller du bas du bourg, là où sont situées les écoles, le collège la salle omnisports et l’église, jusqu’en haut de Pont-de-Buis où se trouve la gare et l’essentiel des commerces et où des halles de marché sont en construction. Il y a aussi un centre intermédiaire - à mi-pente- avec la mairie, la poste et l’espace de travail partagé au milieu.

C'est justement dans le cadre du réaménagement du bourg lié à la construction des halles que les élus ont souhaité réhabiliter aussi la venelle piétonne. Jadis destinée à permettre aux ouvrières et ouvriers de la poudrerie de rejoindre la gare, la venelle est assez raide car le relief de la commune est très accentué, peu propice à la marche à pied en fait. Le petit vallon qui borde cette venelle ressemble en fait à une jungle qui a son charme avec un ruisseau même pas répertorié sur les cartes. Le tout a son charme et les élus souhaitaient conserver l'ambiance générale tout en rendant la venelle plus accessible, notamment pour les écoliers du haut de la ville qui descendent à pieds vers les écoles.

Un chantier de formation participatif

C'est l'architecte paysager du projet des halles, Fabien David qui a proposé un projet inhabituel, qu'il a déjà expérimenté plusieurs fois : réaménager la venelle au cours d'une chantier de formation avec des jeunes en formation dans des écoles de paysage ou des beaux-arts d'un peu partout en France. L'idée était de leur laisser apprivoiser les lieux et les transformer, légèrement, pendant 5 jours. L'équipe municipale a approuvé l'idée et une quinzaine de jeunes ont finalement investi la venelle, avec l'aide de Fabien et de Kevin Laplaige un paysagiste des monts d'Arrée.

La population de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h a pu être associée au chantier et les élèves des écoles voisines l'ont aussi visité. Après tous ce sont les enfants qui sont les premiers destinataires de cet aménagement.

Un coin de nature en ville très préservé

Début septembre, la venelle remaniée a donc été inaugurée. En plus du tracé qui va de la gare à la poudrerie, elle dispose d'un nouveau bras, dit "venelle des Écoles" qui débouche derrière la mairie et permet de rejoindre les écoles en sécurité et... en s'amusant. Un petit sentier en caillebotis réservé aux enfants permet de passer sous un arbre tombé, laissé là. Une passerelle permet de franchir le ruisseau, des marches permettent de gravir le coteau sous les arbres majestueux, dont beaucoup de saules. On est à la fois en forêt et en ville. La nature a été très peu touchée par cet aménagement qui pourra se prolonger dans les prochaines années : pourquoi pas un toboggan, voire une tyrolienne pour mettre à profit de façon ludique le relief des lieux ?