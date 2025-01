Les CM2 de l’école Cornec rencontrent Alix Levain, anthropologue

Dans une émission menée par Eva, Alexia, Ylan et Brune, les élèves de CM2 de l'école Cornec ont eu l'occasion de rencontrer Alix Levain, une anthropologue passionnée par la compréhension des sociétés humaines.

Lors de cette rencontre, les jeunes intervieweurs ont exploré le parcours professionnel d'Alix, ses débuts dans les sciences ainsi que ses approches de recherche. En plongeant au cœur des recherches d'Alix sur les algues vertes, ils ont abordé divers aspects : leur utilité, leur conséquence sur les humains et l'environnement, et les réactions des agriculteurs face à ce défi. Cette conversation animée s'est clôturée par des questions sur la place des femmes dans les sciences et les obstacles éventuels.