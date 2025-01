Née en 2001, l'Aven — Association des vétérans des essais nucléaires — est une association nationale qui se bat pour faire reconnaître l'impact des essais nucléaires menés par la France jusqu'en 1996 sur la santé de quelque 150 000 personnes, militaires et civiles.

Le site internet de l'Aven

Pour être précis, l'Aven est l'Association des vétérans des essais nucléaires de 1960 à 1996 au Sahara et en Polynésie Française. En effet, pour se doter pleinement de l'arme atomique, la France devait aussi réaliser des essais avec des bombes à taille réelle. Ce qu'elle fit dans les années 1960 au Sahara, puis, après l'indépendance de l'Algérie, à Mururoa et Fangataufa, deux atolls de Polynésie française.

Au départ, les essais avaient lieu à l'air libre sous ballons ; ils furent ensuite souterrains pour limiter les retombées radioactives, mais il y eut cependant des fuites. Au total, 150 000 personnes ont participé ou côtoyé (à 50 ou 60 kilomètres de distance) les essais, sans protection particulière. Il s'agissait de militaires de la Marine nationale, comme nos deux invités Denis Lardier (président Aven29) et Jacques Youinou (secrétaire), mais aussi de civils, les proches des militaires le cas échéant, les habitantes et habitants des territoires concernés ou des entreprises et organismes de recherche liées aux essais.

Seulement 23 maladies radio induites reconnues en France

Il a donc fallu attendre plusieurs années pour que les impacts de la radioactivité sur la santé se manifestent : des cancers surtout, mais aussi d'autres affections, comme des atteintes du squelette. L'association s'est donné pour but d'obtenir la transparence sur les effets sanitaires des essais nucléaires, en recensant notamment toutes les maladies radio induites. Pour l'instant, 23 sont reconnues en France alors que 46 le sont aux États-Unis. Il reste donc du chemin à parcourir. En 2010, l'Aven a obtenu le vote de la loi Morin qui vise à indemniser les personnes ayant été exposées aux radiations lors des essais nucléaires menés par la France entre 1960 et 1996.

Évaluer les conséquences des essais sur la santé de la descendance des vétérans

Un autre cheval de bataille de l'association est d'obtenir la réalisation d'études sur la santé des descendants des vétérans des essais nucléaires. La radioactivité peut avoir pour effet de modifier les gènes et donc son impact peut se répercuter bien des générations après les essais nucléaires.

Du fait de la présence de la Marine nationale, l'Aven du Finistère compte près de 400 membres. L'association est donc très active. On peut contacter le 06 87 67 68 30.